Защищали небо и пилоты истребителей F-16.

20 сентября 2025 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

В Вооруженных силах Украины показали, как военные защищали небо. Эффектное видео работы украинских воинов было опубликовано в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что на кадрах показана работа зенитных ракетных систем, расчетов мобильных огневых групп и пилотов истребителей F-16.

Видео дня

"Львиная доля сбитых сегодня Х-101 – именно на счету украинских Fighting Falcons", – акцентировали в войске.

Атака по Украине 20 сентября

В ночь на 20 сентября российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину. Враг применил более 600 воздушных целей.

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, оккупанты выпустили 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Сбить или подавить удалось 583 цели, в том числе более 30 ракет.

В результате атаки есть погибшие и раненые. В частности, враг ударил ракетой с кассетной боевой частью по многоэтажке в Днепре.

Вас также могут заинтересовать новости: