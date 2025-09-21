Он также считает необходимым введение пошлин против стран, которые ведут торговлю нефтью и газом из России.

Страны Европы и Соединенные Штаты Америки должны ввести вторичные санкции против России. Такое заявление сделал бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Здесь есть три вещи, о которых стоит поговорить. Первая – пошлины на страны, которые торгуют нефтью и газом из России. Особенно Индия и Китай. Трамп действительно наложил пошлины на Индию, но это не оказало никакого влияния. Индия выбирает покупать российскую нефть и перепродавать ее", – пояснил он в эфире телеканала "Киев 24".

По мнению Волкера, эти пошлины не сработали. Второй вещью он назвал необходимость прекращения покупки российского газа и нефти европейскими странами. Включая ту, что перерабатывает Индия. В таком случае, как говорил Трамп, он готов наложить санкции.

"Для меня это выглядит как оправдание, как способ избежать наложения санкций вместо того, чтобы оказывать реальное давление, и перекладывать вину на Европу. Третья вещь, о которой он (Трамп, – УНИАН) иногда говорит, – это вторичные санкции. Он говорит, что мы уже наложили санкции на российскую нефть и газ. Никто не накладывал их. Поэтому нужно наложить вторичные санкции на их бизнесы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, корабли, банки. Любой, кто вовлечен в бизнес с Россией, должен получить санкции", – добавил Волкер.

19 сентября Европейская комиссия одобрила 19-й пакет санкций против России. В частности, исполнительный орган ЕС предлагает запретить импорт сжиженного газа из России, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новый пакет санкций впервые может ударить по криптоплатформам, которые помогают Москве обходить санкции Запада.

