Новые санкции направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде.

Украина ввела ограничительные меры против чиновников, бизнесменов и причастных к нарушениям прав человека во временно оккупированном Крыму, пропагандистов и пророссийских деятелей из Молдовы.

Как сказано на сайте президента Украины, глава государства Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, санкции применены против шестерых пропагандистов, среди которых Александр Роджерс, который публично отрицал существование Украины, призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, распространял антиукраинские публикации и оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, и российская общественная деятельница Екатерина Мизулина - публичная сторонница российской агрессии против Украины.

Кроме того, Украина применила санкции против 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России. Среди них Василе Боля, который популяризирует внешнюю политику РФ в медиа, и Дмитрий Константинов, возглавляющий Народное собрание Гагаузии и открыто повторяющий тезисы российской пропаганды. Это решение является важным сигналом поддержки народа Молдовы на его пути к европейской интеграции.

Вместе с тем третье санкционное решение касается 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых должностные лица оккупационных органов власти на территории временно оккупированного Крыма, представители судебной власти РФ, которые причастны к нарушениям прав человека в Крыму, лица, связанные с распространением российской пропаганды, а также организации, привлеченные к помощи российской армии.

Так, в этот список попали, в частности, Валентина Лаврик - так называемый министр образования, науки и молодежи временно оккупированного Крыма, которая внедряет российские образовательные стандарты и милитаризирует учебный процесс, а также судьи Василий Злотников и Денис Изотенко, которые выносили репрессивные приговоры в отношении жителей Крыма.

"Эти решения синхронизированы с политикой международных партнеров и направлены на блокирование ресурсов России, защиту прав человека на оккупированных территориях и противодействие российской пропаганде", - говорится в сообщении.

Санкции как инструмент давления на РФ

Как сообщал УНИАН, Зеленский призывает страны Запада больше думать об Украине, а не будущих отношениях с Россией. Потому что каждый день промедления с жесткими мерами против РФ, и разговоры, кто какие санкции будет накладывать на россиян, стоит Украине много жизней наших граждан.

10 сентября Украина применила санкции против тех, кто помогает российскому ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору.

