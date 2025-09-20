Российские провокации против НАТО могут убедить скептиков в Альянсе, говорит Волкер.

Идея отправить истребители НАТО сбивать российские дроны и ракеты над западными регионами Украины пока не имеет широкой поддержки на Западе. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, пока только польское правительство поддерживает инициативу, известную как SkyShield. Однако правительства остальных стран НАТО считают, что закрыть небо над странами Балтии важнее.

Вместе с тем Волкер предположил, что страны НАТО будут более склонными к идее закрыть небо над Украиной, если Россия продолжит систематические провокации подобные тем, что она совершила в Эстонии, Польше и Румынии в последние дни.

Видео дня

"Нужен какой-то сильный шаг. Я бы описал это как расширенную зону воздушной безопасности. Чтобы зона была распространена на восток от Польши. И это будет означать, если Россия сделает больше, все стороны вместе с Украиной смогут сбивать эти дроны до того, как они упадут на территорию НАТО. Я думаю, что эта идея в НАТО получит больше поддержки, если Россия продолжит испытывать прочность НАТО", - заявил Волкер.

Российские провокации против НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Польше нашли еще один российский дрон из числа тех, что Россия запустила 10 сентября. Дрон упал в 50 метрах от домов в одном из польских сел.

Тем временем в Европе до сих пор пытаются осмыслить вчерашнюю провокацию РФ с залетом истребителей в воздушное пространство Эстонии. Президент Чехии Петр Павел отметил, что вообще-то в таких случаях российские самолеты можно и сбивать. Он призвал НАТО к военному ответу на российские провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: