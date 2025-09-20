Ей понадобились годы на то, чтобы вернуть уверенность в себе.

Голливудская актриса Риз Уизерспун откровенно рассказала о сложных периодах в своей жизни и абьюзивных отношениях, в которых находилась в молодости.

Во время подкаста The Interview от The New York Times звезда призналась, что этот опыт негативно повлиял на ее самооценку и внутреннее состояние. По словам Уизерспун, в те годы она не имела уверенности в себе, хотя внешне выглядела профессиональной и собранной:

"Мой дух был сломан, потому что я думала, что все те ужасные вещи, которые этот человек говорил обо мне, - правда. Мне пришлось перестроить свой мозг. Я была очень неуверенной. Мне понадобились годы, чтобы стать той женщиной, которой я являюсь сейчас".

Актриса также затронула тему жизни под постоянным давлением публичности. Она призналась, что сочувствует людям, которые пытаются сохранять приватность, будучи известными. "Это почти невозможно сейчас, когда тебя обезличивают, фотографируют, как животное в зоопарке, вместо того, чтобы видеть в тебе человека с детьми", - подчеркнула Уизерспун.

Видео дня

Кроме этого, Риз вспомнила свой ранний брак с актером Райаном Филлипом и материнство в 20 лет. Она признала, что совмещать карьеру и семью было непросто, а от некоторых ролей ей вообще пришлось отказаться.

"Я не собиралась выпрашивать роли - они сами приходили ко мне. И это даже больше пугало, потому что вопрос был не в том, за что я борюсь, а чего я не буду делать", - вспомнила актриса.

Напомним, ранее стало известно о запуске производства нового сезона популярного драматического сериала "Большая маленькая ложь", в котором Риз Уизерспун играет вместе с Николь Кидман.

Вас также могут заинтересовать новости: