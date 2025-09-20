Актриса рассказала, с чего началась ее любовь к кино.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая стала известной благодаря роли в сериале "Поймать Кайдаша", удивила поклонников архивным фото, сделанным еще в детстве. По ее словам, именно в том возрасте она открыла для себя сферу кино.

В своем блоге в Instagram Тоня поделилась настоящим архивом. Она показала, как выглядела в детстве. На кадре можно заметить маленькую девочку с короткими темными волосами на фоне традиционного украинского дома. Что примечательно в руках юная Хижняк держит камеру.

Звезда фильмов "Когда ты выйдешь замуж?" и "Собрание ОСМД" призналась, что кино было ее страстью на протяжении всей жизни. Даже в детстве она уже стремилась развиваться в этом направлении. Однако, тогда такой возможности не было, поэтому маленькая Тоня посещала любые другие творческие кружки, которые были в ее доступе.

Видео дня

"Кино - моя страсть с детства. Но где было взяться ему в Василькове в 2000-х? Во времена моего детства я искала выхода творческой энергии во всех кружках, которые тогда только существовали в Василькове. Занималась народными танцами, каратэ, закончила музыкальную школу, цирковую студию и даже ходила на курсы шитья мягких игрушек. В конце концов все эти хобби пригодились мне в моей нынешней профессии и закалили меня как личность".

По словам актрисы, ее родители максимально вкладывались в ее мечту, за что она им бесконечно благодарна. Сейчас же Хижняк старается следовать этому примеру и делать то же самое для своего сына Максима.

"Если бы родители не сделали все возможное, чтобы я приближалась к своей мечте всеми путями, возможно моя жизнь сложилась бы иначе. Помню времена, когда мама работала без выходных, чтобы сдать деньги на наши с братом костюмы для выступления. Я это ценю и все помню. Времена изменились. Но сейчас я так же преданно стараюсь поддерживать хобби Макса", - написала Антонина.

Вас также могут заинтересовать новости: