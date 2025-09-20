В списке есть представители знака Близнецы.

После того, как Венера вступит в Деву, четыре знака Зодиака почувствуют резкие изменения в сфере отношений. Этот период поспособствует трезвой оценке связей, повысит стандарты, улучшит ясность восприятия и усилит проницательность. Главная задача - проявлять искренность и честность, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Близнецы

С прохождением Венеры по Деве ваши отношения потребуют большего эмоционального раскрытия. Становится важным самоанализ, работа над внутренними блоками и осознанное исцеление. Вы можете прийти к важным инсайтам относительно своих романтических связей, а также понять, как ваши решения отражают воспитание, семейные ценности и родовые паттерны. Возможно, вы захотите требовать больше внимания и заботы от партнера или близких, но не забывайте о балансе - важно также поддерживать других. Близость создается через взаимное внимание и усилия.

Дева

Ваш знак особенно чувствителен к транзиту Венеры по Деве. Вы можете становиться самокритичными, заметить слабые места в отношениях или ощущать нехватку ресурсов. В то же время вас может окружать поток положительного внимания: окружающие будут видеть в вас открытого, коммуникабельного и притягательного человека. Используйте этот период, чтобы расширять социальные связи, заводить новые знакомства и укреплять доверие. Никогда не знаешь, кто сможет помочь вам обрести уверенность или предложить решение старых проблем.

Стрелец

Влияние Венеры в Деве пробуждает у Стрельцов желание оставить след и проявить себя. Вы стремитесь к развитию, укреплению репутации и росту влияния. Важно подходить к амбициям ответственно и справедливо: доверие к вам придет только после того, как вы проявите надежность на малых задачах. В этот период вы можете привлечь внимание людей, способных поддержать карьерный рост, но не забывайте разделять профессиональные и личные сферы, чтобы внутренний критик не сказывался на близких.

Рыбы

Во время прохождения Венеры через Деву ваш сектор отношений активизируется, усиливая стремление к более глубоким и осознанным связям. Однако, размышляя о том, что бы вы хотели изменить или улучшить в других, помните: ваше личное развитие тесно связано с гармонией - или ее отсутствием - в отношениях. Возможны ситуации, которые проверят вашу способность видеть реальность такой, какая она есть, учитывая человеческие недостатки, несовершенства и трудности - как ваши собственные, так и в общении с близкими.

Напомним, ранее астрологи рассказали, к каким знакам Зодиака деньги потекут рекой со дня на день.

Вас также могут заинтересовать новости: