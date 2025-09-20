В этом плане отсутствует какой-либо намек на поддержку со стороны Израиля или США.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что официально признает Палестинское государство во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится на следующей неделе. Это является частью дипломатической инициативы, которую он возглавил, чтобы спасти двугосударственное решение с Израилем, которое кажется очень отдаленным. Об этом пишет The New York Times.

"План, разработанный вместе с Саудовской Аравией в течение последних шести месяцев, имеет целью предоставить дорожную карту для восстановления Газы и обеспечения мира после окончания войны в Газе, которая вскоре вступит в третий год. Он получил поддержку 142 стран", - напомнили в материале.

Известно, что после того, как Макрон в июле заявил, что признает Палестину, его поддержали полдюжины стран, среди которых Канада и Великобритания, премьер-министр которой Кир Стармер должен сделать заявление по этому поводу на выходных.

Что касается остальных стран, то они сделают свои заявления в понедельник во время саммита ООН за день до официального открытия Генассамблеи.

"Но даже самые преданные сторонники плана из ближайшего окружения Макрона признают, что в нем отсутствует важнейший элемент: любой намек на поддержку со стороны Израиля или США. Это делает усилия Макрона похожими на более 75 лет неудачной дипломатии со времени, когда в 1947 году ООН впервые призвала к созданию арабского государства наряду с еврейским", - подчеркнули в NYT.

В то же время Макрон и его команда настаивают на том, что дипломатия стоит усилий, даже если другие считают ее недейственной.

"Нет необходимых составляющих для проверки возможности двугосударственного решения. Я не имею возражений против существенных элементов того, что готовы сделать саудовцы и французы. Но это полностью оторвано от современной реальности", - прокомментировал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Аарон Дэвид Миллер.

В свою очередь с самого начала президент Франции заявлял, что только сильная политическая воля к созданию палестинского государства может открыть путь к миру между двумя странами, убедить ХАМАС сложить оружие и продвинуть регион к стабильности.

"Его признание палестинского государства тесно связано с 42-пунктным планом "день после", разработанным совместно с Саудовской Аравией, который определяет "конкретные, ограниченные во времени и необратимые шаги" на пути к двухгосударственному решению после объявления перемирия.План, также известный как "Нью-Йоркская декларация", был одобрен 142 странами на Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце", - добавили в NYT.

Французские дипломаты отметили, что практические шаги такого плана включают создание "переходного административного комитета" для надзора за управлением и создание стабилизационных сил под эгидой ООН для обеспечения безопасности. По их словам, детали относительно того, какие страны могут предоставить войска, еще должны быть согласованы.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее издание Axios сообщало, что Израиль начал наземную операцию на Газу. По словам журналистов, эта новая военная операция является эскалацией войны, которая длится уже почти два года.

Также сообщалось, что за последнюю неделю армия Израиля усилила воздушные удары по городу Газа и разрушила десятки многоэтажных зданий, которые, по словам военных, ХАМАС использовал в военных целях.

В то же время президент США Дональд Трамп раскритиковал Израиль за атаку по ХАМАС на территории Катара. Однако он подчеркнул, что цель у этой атаки была "достойной".

"Это решение было принято премьер-министром Израиля, а не мной. Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, который очень тяжело работает и смело берет риски вместе с нами, чтобы добиться мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки. Однако ликвидация представителей ХАМАСа, которые наживаются на страданиях жителей Газы, является достойной целью", - написал глава Белого дома.

