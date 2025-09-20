В Италии боятся, что это оружие будет использовано для решения россиянами их геополитических задач, а не просто для заработка на итальянских мафиози.

Россия централизованно поставляет оружие итальянским мафиозным структурам, преследуя свои геополитические цели. Об этом пишет итальянская газета Linkiesta.

Отмечается, что новенькие автоматы Калашникова без серийных номеров и патроны к ним поступают в Италию контрабандой через сицилийские порты, а также по суше через северо-восточную границу страны. При этом речь идет именно о новом оружии, только что произведенном на российских государственных заводах, а не о 20-летних изношенных автоматах.

Наиболее тревожным является то, что поставщики приказали итальянским мафиози не перепродавать все сразу, а накопить стратегический резерв этого оружия для какой-то неизвестной цели, пишет газета.

По словам информированного источника, кроме новеньких автоматов серии АК, Россия поставляет итальянским мафиози винтовки спецназа, в частности снайперские винтовки, изготовленные между 2010 и 2020 годами. Собеседник газеты также отметил, что серийные номера на оружии отсутствуют не потому, что их стерли, а потому что автоматы и винтовки выходят в таком виде сразу с российских заводов. Конкретно упоминается завод стрелкового оружия в Туле.

"Интерпретация проста: часть оружия попадает в преступные сети и используется или перепродается, другая остается на контролируемых складах, будто она должна быть доступной для нужд, выходящих за рамки мафии и касающихся геополитических измерений", - пишет Linkiesta.

На публикацию газеты уже отреагировал депутат итальянского парламента Альберто Лосакко. Он обратился к министру внутренних дел страны с требованием срочно разъяснить ситуацию с контрабандными поставками российского оружия.

"Картина, нарисованная журналистским расследованием, вызывает тревогу. Оружие, которое продают преступникам, как сообщается, производится на главном, важнейшем государственном оружейном заводе, где все происходит под прямым контролем правительственных органов в Москве. Еще один тревожный аспект заключается в том, что преступные организации, по просьбе продавцов, якобы хранят часть военного снаряжения в нашей стране: запас оружия, находящегося под контролем России, для нужд, которые явно выходят за рамки мафии и незаконного оборота", - заявил депутат.

Российская гибридная агрессия против Европы

Как писал УНИАН, накануне Россия осуществила новую провокацию против НАТО. Сразу три российских истребителя МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", нарушили воздушное пространство Эстонии.

Также мы рассказывали, что Россия пытается вербовать украинских подростков, находящихся в Европе, чтобы их руками осуществлять диверсии в западных странах.

