В США разработали робота-шмеля, который может летать даже на Марсе

Небольшой робот летает со скоростью до 2 метров в секунду.

В Массачусетском технологическом институте (MIT) разрабатывают робота-шмеля и робота-коника, которых называют новым поколением роботов. Как пишет CNN, ученых на разработку этого типа роботов вдохновила природа.

Миниатюрный робот, который легко помещается на ладони и весит меньше скрепки, может летать, развивая скорость до 2 метров в секунду, зависать в воздухе или переворачиваться. Такой ловкости он достигает благодаря способности махать крыльями до 400 раз в секунду.

Робот летает с помощью мягких искусственных мышц, которые могут удлиняться и сокращаться. Крылья вырезали с помощью лазера, как и внутренний механизм, который сравнивают с часами.

Разработчики говорят, что вдохновлялись реальными шмелями. Робота они разрабатывают в надежде получить искусственных опылителей, которые смогут работать в тяжелых условиях. Возможно, даже в космосе или на других планетах. Они подчеркивают, что не ставят целью заменить пчел в обычных условиях.

Роботов, говорят ученые, можно было бы использовать на складских фермах с высоко сложенными рядами растений и ультрафиолетовым освещением, где пчелам очень трудно выживать.

Команда также работает над роботом, похожим на лошадку. Машина, меньше человеческого большого пальца, может подпрыгивать на 20 сантиметров (почти 8 дюймов) в воздух и преодолевать различные типы местности, от травы до льда и листьев.

Благодаря небольшому размеру роботы также могут быть полезными для поисково-спасательных миссий или исследования таких мест, как внутренняя часть трубопровода или турбинный двигатель. Для этого еще надо решить проблему питания, поскольку сейчас роботы работают от проводов. Ведь очень трудно разместить источник энергии в таких малых роботах.

Напомним, что недавно в Китае заявили о разработке роботов, способных работать круглосуточно в течение недели. Робот гуманоидного типа, оснащенный двумя аккумуляторами, способен даже самостоятельно их менять для продолжения непрерывного цикла работы, заявляют разработчики.

