Такой навык поможет, если подбираете собаку с улицы или покупаете у заводчика.

Каждый человек, который планирует купить щенка или забрать бездомного с улицы, должен уметь определять возраст по внешним признакам. Это необходимо, чтобы правильно воспитывать животное, а также не дать себя обмануть недобросовестным заводчикам. Рассказываем, как узнать, каким будет щенок, когда вырастет, и сколько ему лет.

Как определить возраст собаки по внешнему виду

Есть несколько методик, каким образом можно понять возраст собаки. Кинологи и ветеринары рассказывают, как по зубам понять, сколько месяцев щенку, а также точно выяснить его размер в будущем. Ориентироваться нужно не только по зубному ряду, но и по другим признакам.

Хозяева, у которых будет такая информация, могут правильно сформировать рацион питания животного, подобрать корм и расписать график. Кроме того, физические нагрузки для собаки в разном возрасте отличаются - к примеру, щенки должны гулять долго и активно, а более взрослые псы не нуждаются в постоянных играх. Информация о возрасте питомца поможет с графиком вакцинации - количество прививок рассчитывается исходя из того, насколько взрослая собака. Дрессировка также зависит от возраста щенка - нет универсального курса, для каждого периода жизни питомца нужен свой подход.

Итак, есть несколько методик, как определить возраст собаки по месяцам, ориентируясь на внешность.

Зубы

Первое, на что нужно обратить внимание - зубной ряд. Он у собак формируется по схеме, которая соответствует годам жизни. Так, у щенка, которому меньше трех недель, зубов не будет вообще. Питомец в возрасте от трех недель до месяца уже может похвастаться молочными клыками. На четвертой-пятой неделе видны молочные резцы, на пятой-восьмой - премоляры. У собаки возрастом от двух до четырех месяцев есть уже все молочные зубы, иногда даже вырастают коренные резцы. Щенок до полугода ходит с коренными клыками, на шестом-седьмом месяце вырастают премоляры. Если вы видите, что у животного есть все 42 зуба, значит ему от пяти до восьми месяцев.

Возраст

Щенок, которому меньше трех-четырех месяцев, довольно неуклюж, он будет ходить вразвалочку и плохо ориентироваться в пространстве. В пять-семь месяцев начинается развитие - животное выглядит непропорционально и непривлекательно. Особенно явно это проявляется у смешанных и крупных пород.

Шерсть и активность

Помните, что у маленькой собаки, примерно до года, шерсть всегда будет гладкой и блестящей, мягкой на ощупь. Взрослые животные имеют более жесткую шерсть без заметного блеска. Что касается активности, то щенки всегда более подвижны и любопытны, чем их "старшие братья".

Как узнать, какого роста вырастет щенок

После того как вы поняли, как узнать, сколько лет вашему щенку, можно попытаться выяснить, какого он будет размера. Кинологи рекомендуют ориентироваться на лапы - если они большие и тяжелые, собака вырастет крупной, худые и тонкие - мелкой. Правильные пропорции тела указывают на высокую вероятность получить небольшую собаку, а массивная грудная клетка, широкая морда и таз могут свидетельствовать о том, что щенок вырастет крупным.

Также можно посмотреть на кожу - если есть много складок, то это как будто бы "запас на потом", то есть, щенок будет расти. Если скелет обтянутый кожей без складок, то питомец окажется среднего размера. Лучший вариант - увидеть родителей, но этот метод малоэффективен, если собака дворовая. У смешанных пород гены очень сильные, и велика вероятность, что щенок не будет похож на родителей.

