Новые китайские флагманы будут представлены на следующей неделе.

Китайские инсайдеры сообщили новые подробности о смартфонах Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, которые должны быть представлены на следующей неделе.

По полученным данным, базовый Xiaomi 17 будет поставляться с аккумулятором емкостью 7000 мАч. Не обойдется и без быстрой зарядки – мощность составит 90 Вт. Xiaomi 17 Pro оснастят батарейкой 6300 мАч с зарядкой 100 Вт.

Помимо Xiaomi 17 и 17 Pro должны выпустить Xiaomi 17 Pro Max. Ожидается, что это будет первый смартфон китайского производителя с батареей 7500 мАч. Для сравнения, Xiaomi 15 имеет батарею 5240 мАч, а Xiaomi 15 Pro – 6100 мАч.

Видео дня

Таким образом Xiaomi вновь превзойдут флагманы Apple и Samsung – как по емкости батареи, так и скорости зарядки. Напомним, максимальная мощность iPhone 17 Pro доходит до 60 Вт, а мощность зарядки Galaxy S26 Ultra, согласно предварительным данным, составит всего 45 Вт.

Помимо увеличенного АКБ в линейке Xiaomi 17 должны обновить и "начинку". Грядущие флагманы станут первыми с процессором Snapdragon 8 Gen 8 Elite 5 на борту.

Ранее Xiaomi сообщила, что пропустит цифру в названии своих флагманов и вместо Xiaomi 16 выпустит сразу 17-ю серию – дабы напрямую конкурировать с новыми айфонами.

УНИАН рассказывал, что Xiaomi 17 Pro и Pro Max будут выделиться на фоне Galaxy S26 Ultra и других флагманов дополнительным экраном на задней панели. На него можно будет делать селфи, выводить циферблат часов, анимированные обои и индикацию заряда батареи.

Вас также могут заинтересовать новости: