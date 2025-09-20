Пенгатон предупредил европейских партнеров, что им нужно уменьшить зависимость от США.

Президент США Дональд Трамп после активных усилий по урегулированию войны в Украине и конфликта в Газе отходит от прямой дипломатии, передавая инициативу союзникам и сосредотачиваясь на внутренних вопросах. Это вызывает беспокойство в Европе, поскольку такая позиция главы Белого дома может подпитать агрессию Кремля, пишет Reuters.

Как отметило издание со ссылкой на осведомленного чиновника, в конце августа представители Пентагона встречались с группой европейских дипломатов и предупредили их: США планируют прекратить определенную помощь в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии - странам-членам НАТО, граничащим с Россией.

В частности, представитель Пентагона Дэвид Бейкер, по данным Reuters, заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от США, мол, Соединенные Штаты переключат свое внимание на другие - внутренние - приоритеты.

Видео дня

Отмечается, что европейские дипломаты опасались, что этот факт может поощрить к большей агрессии российского диктатора Владимира Путина, и, похоже, они были правы. Издание напомнило, что уже 19 сентября российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, а перед тем российские беспилотники атаковали Польшу.

Между тем реакция президента США на эти инциденты довольно сдержанная, и, как отметило Reuters, она вписывается в новую тенденцию. И эта тенденция заключается в том, что если еще несколько месяцев назад Трамп пытался решить или хотя бы быть посредником в конфликтах в Украине и Газе, то в последние недели он в значительной степени отошел от дипломатии, а вместо этого позволил, а иногда и призвал союзников брать инициативу на себя, предлагая лишь отдаленные обещания поддержки со стороны США.

По словам ветерана американской дипломатии, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Аарона Дэвида Миллера, Трамп, возможно, просто понял, что эти конфликты гораздо сложнее, чем он представлял.

"Он не заинтересован делать что-то, если не видит, что потраченные усилия и политический капитал принесут ощутимую отдачу", - отметил Миллер.

Что касается переговоров об окончании войны в Украине, то, как пишет Reuters, президент США еще весной публично заявлял о возможном своем выходе из них, однако он не отстранился, а некоторое американское оружие даже начало поступать в Украину в рамках программы PURL.

Впрочем, аналитики считают, что вялая реакция США на последние провокации России лишь подтолкнет Путина к еще более агрессивным действиям.

"Дальнейшее отстранение США приведет к более провокационным шагам со стороны Путина, поскольку он будет видеть Европу слабее из-за ее разобщенности - особенно без поддержки США", - сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Алекс Плицас.

Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне признались изданию, что истощены тем, как часто меняется позиция Трампа в отношении России, и отметили, что последние его заявления о недовольстве тем, что делает Путин, неубедительны.

Reuters пишет, что отказ США от помощи Европе Трамп аргументирует еще и тем, что европейские страны сами "финансируют российскую военную машину", покупая российскую нефть, хотя стремятся быстрее закончить войну в Украине. Европейские чиновники рассказали изданию, что именно это подчеркивал президент США в телефонном разговоре с европейскими партнерами 4 сентября.

Некоторые дипломаты видят ловушку в этом требовании Трампа к Европе, ведь такие меры быстро принять в бюрократических структурах ЕС трудно.

Путина атакует страны НАТО: как реагирует Трамп

Как сообщал ранее УНИАН, 10 сентября российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск в тот же день признал, что это были именно российские ударные беспилотники. Он заявил, что угроза была ликвидирована благодаря решительным действиям наших командиров, солдат, пилотов и союзников", - заявил Туск.

Реакция Трампа на атаку российских "Шахедов" на Польшу ограничилась коротким сообщением в социальной сети Truth Social. "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось!" - написал глава Белого дома.

19 сентября три российские носители ракет "Кинжал" вторглись в воздушное пространство Эстонии. Самолеты МиГ-31 сначала летели в направлении столицы Таллинна, а затем кружили около 12 минут, пока итальянские F-35 не были подняты в воздух для перехвата. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это событие "чрезвычайно опасной провокацией".

Трамп отреагировал на залет российских истребителей в Эстонию также довольно сдержанно. "Мне это не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться большой проблемой. Мне будут докладывать об этом", - сказал он журналистам.

Вас также могут заинтересовать новости: