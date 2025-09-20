Супруги вместе уже 15 лет.

Известная украинская певица и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время рассказала об отношениях с мужем, коллегой по бэнду Валерием Бебко. Она призналась, что может стать причиной их конфликтов.

Во время презентации новой видеоработы Tenderness на M1 music Юлия также затронула тему отношений с мужем. В частности она рассказала, как им работается вместе и бывают ли на фоне разногласий в работе ссоры.

"Мы ссоримся только из-за творчества и слава Богу, что так", - лаконично ответила певица.

Поскольку супруги проводят время не только дома, но и на работе, между ними действительно могут вспыхивать ссоры. Однако, как отметила Санина, все разногласия связаны лишь с творчеством The Hardkiss, а вот в личной жизни у них проблем нет.

Юлия Санина и Валерий Бебко - что известно

Юлия Санина и Валерий Бебко состоят в браке с момента основания их совместной группы The Hardkiss в 2011 году. Вместе они воспитывают сына Даниила, которому вскоре исполнится 10 лет.

После начала полномасштабного вторжения пара неоднократно попадала в эпицентр скандалов. Причиной стало, то что мужская часть The Hardkiss выехала за границу, в том числе и сам Валерий.

Вероятно, что сейчас супруги проживают в Испании, откуда они время от времени публикуют совместные фотографии. Однако, деталями личной жизни они поклонников не радуют часто.

Недавно Юлия Санина сама вернулась в Киев и сразу попала под обстрел.

