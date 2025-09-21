Одним из мест, куда пауки обычно заползают осенью, являются припаркованные автомобили.

Если вы страдаете арахнофобией (страх перед пауками), то покупка лимона для приборной панели вашего авто может стать самой разумной инвестицией этой осенью. Об этом пишет Mirror.

С приходом осени погода становится холоднее, поэтому большинство людей прячутся в помещениях, чтобы согреться, однако мы не единственные, ведь пауки тоже ищут убежища.

Одним из мест, куда они обычно заползают, являются припаркованные автомобили.

В частности автомобильный эксперт Ли Кэролайн из LJC Autospares предупредил, что водители, которые отвлекаются на паука за рулем, могут подвергнуть себя проблемам.

"Любое резкое движение, отвлечение внимания или потеря контроля - даже казалось бы безобидное, вызванное страхом перед паукообразными - может быть классифицировано как вождение без должной осторожности и внимания, что может привести к штрафу", - отметили в Mirror.

Поэтому чтобы предотвратить попадание пауков в транспортные средства во время сезона этих насекомых, водителям советуют использовать природные средства отпугивания, к примеру, класть лимонную кожуру на приборной панели автомобиля.

"Пауков отпугивают определенные сильные запахи, поэтому использование ароматизаторов, таких как цитрусовые, мята и чайное дерево, в салоне автомобиля с помощью освежителя воздуха может помочь отпугнуть их. Другой запах, который пауки ненавидят, - это корица, поэтому размещение в автомобиле освежителей воздуха с ароматом корицы или обычных палочек также может быть эффективным решением", - заверил Ли.

Кроме того, для отпугивания пауков и насекомых, которыми они питаются, важно поддерживать чистоту в автомобиле как снаружи, так и внутри. По природе пауки тяготеют к темным, защищенным местам, к которым относятся любые использованные пакеты, обертки и картонные коробки.

"Остатки пищи могут привлекать насекомых, которые, в свою очередь, привлекают пауков. При чистке салона белый уксус может служить эффективным средством для отпугивания. Хотя некоторые из этих советов могут показаться необычными, они являются недорогими и простыми способами обеспечить вашу концентрацию на дороге", - подчеркнули в материале.

Еще одним важным советом является не забывать чистить вентиляционные отверстия в автомобиле и проверять уплотнения вокруг окон, которые служат точками входа для пауков.

"Об этом легко забыть, но вентиляционные отверстия автомобиля могут быть основным местом скопления пауков, поэтому их следует регулярно чистить. Резиновые уплотнители вокруг окон и багажника также могут быть потенциальным слабым местом для проникновения пауков, особенно если они изношены или повреждены. Хорошая новость заключается в том, что эти уплотнители относительно недороги в замене. Кроме того, убедитесь, что ваши окна полностью подняты, поскольку даже малейший промежуток достаточен, чтобы пригласить пауков внутрь", - добавил Ли.

По словам эксперта, если вы все же увидите паука, то сохраняйте спокойствие и держите обе руки на руле, чтобы не потерять контроль над автомобилем. После чего найдите место, где можно остановиться, и заберите паука, не подвергая опасности себя и других.

