От смелой обуви до фирменных аксессуаров — эти модные решения указывают на женщин с сильным, открытым характером.

Психологи утверждают, что на наш выбор стиля влияют черты характера, ценности и даже наше самовосприятие. При этом женщины с сильным характером склонны использовать в своем стиле смелые и уверенные решения, даже не осознавая этого. Портал vegoutmag.com называет семь предметов гардероба, которые часто можно увидеть в шкафах независимых и уверенных в себе женщин, которые не боятся выделяться из толпы.

1. Яркая обувь, которая привлекает внимание

Сильные личности склонны выбирать броскую обувь, потому что она посылает сигнал: я здесь, и я не боюсь быть замеченной.

В психологическом плане обувь — одно из первых, что замечают люди, делая её тонким, но мощным средством самовыражения. Даже в обычные дни такие женщины тянутся к кроссовкам с индивидуальностью — возможно, с весёлым рисунком или неожиданного цвета.

2. Фирменный аксессуар, без которого она редко выходит из дома

Это может быть кожаная куртка, любимый шарф или пара больших солнцезащитных очков. Что бы это ни было, это тот предмет, который друзья всегда ассоциируют с ней.

Эта привычка отражает психологическую концепцию, известную как "облаченное сознание", когда одежда становится связана с уверенностью в себе и самовосприятием.

Надев её, женщина чувствует себя готовой к встрече с миром, поскольку этот предмет — её "тихая броня".

3. Яркие принты или цвета, которые не сливаются с окружающей обстановкой

Женщины с яркой личностью чаще выбирают яркие цвета, смелые принты или броские узоры, которых другие избегают, например, яркое красное платье или блузку с анималистичным принтом. Даже в простом наряде часто можно найти что-то неожиданное, например, яркую сумку или туфли с узором.

Психологи связывают это с высокой степенью уверенности в себе и искренностью. Так женщина показывает, что ей не нужно прятаться — она хочет выделяться.

4. Структурированные вещи, демонстрирующие авторитет

Стильные блейзеры, рубашки с острым воротником и хорошо сидящие брюки часто заполняют гардероб такой женщины. Эти вещи излучают авторитет и компетентность, будь то на встрече или в ресторане. Даже если её стиль склоняется к повседневности, в них будут заметны элементы структуры, например, выглаженная джинсовая куртка или идеально сшитые джинсы.

Дело не в том, чтобы выглядеть "серьёзно". Главное — одеваться так, будто она знает себе цену.

5. Функциональные сумки, которые говорят сами за себя

Сумка сильной женщины обычно практична, хорошо сделана и достаточно большая, чтобы вместить всё необходимое в течение дня. Стиль может быть разным — элегантная кожаная сумка-тоут, структурированная сумка через плечо или шикарный рюкзак — но посыл один и тот же.

Внутри вы найдёте всё необходимое: ежедневник, закуски, а возможно, даже инструменты для решения случайных проблем. Этот выбор отражает её роль человека, который всегда готов действовать.

6. Удобная обувь без ущерба для стиля

Выбор обуви отражает баланс между функциональностью и элегантностью. Сильные женщины выбирают стильные блочные каблуки вместо шпилек, модные кроссовки с изящным дизайном или элегантные балетки, которые подойдут как для офиса, так и для вечерних мероприятий.

Когда её ноги чувствуют себя хорошо, она может сосредоточиться на окружающем мире, а не на мозолях, образующихся с каждым шагом.

7. Наряды, которые без колебаний нарушают "правила"

Сильные личности не следуют устаревшим модным правилам. Если сильной женщине нравится смешивать узоры, или сочетать кроссовки с платьем, она делает это без каких-либо извинений.

Эта черта отражает более широкий взгляд на мир: она не боится бросать вызов нормам и в других сферах жизни. Её стиль — это свобода и самобытность, а не поиск одобрения.

