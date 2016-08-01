Во Львовской области минивэн столкнулся с грузовиком: погиб один человек (фото)

На автодороге «Киев – Чоп» вблизи села Рощи Смоленские Бродовского района Львовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком один человек погиб, четверо травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Согласно сообщению, ДТП произошло 30 июля в 01.15.

По предварительным данным, 20-летний житель города Броды, управляя автомобилем «Опель Виваро», не придерживался безопасной дистанции и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ», под управлением 55-летнего жителя Львовщины, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погиб пассажир легковушки, водитель и трое пассажиров иномарки, жители Киевской и Львовской областей, в возрасте 20 – 23 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет).