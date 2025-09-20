В Москве чувствуют, что "теряют контроль над Балтикой, и поэтому это делает их очень-очень нервными", говорит Ришу.

Отход Соединенных Штатов Америки из Европы ослабил НАТО. Российский диктатор Владимир Путин продолжит испытывать Альянс и тестировать реакцию стран-членов без какого-либо наказания за свои провокации.

Такими мыслями поделился в комментарии Укринформу французский генерал, эксперт по военной стратегии Николя Ришу. Он отметил, что НАТО – это коалиция. В то же время когда надо вмешаться, нужно единодушие, и Путин это знает.

"У Владимира Путина есть единство в принятии решений, потому что он единственный их принимает, он действует гораздо быстрее. Потому что коалиция – это всегда обсуждение, всегда сложнее принять решение. Кто в этом случае примет решение сбить российский самолет?" – объясняет он.

Генерал отметил, что в 2015 году Турция сбила российский самолет Су-24, который нарушал ее воздушное пространство 15 секунд.

"Я очень проатлантический, и я абсолютно потрясен тем, что вижу. С того момента, когда мы не можем больше полагаться американцев, смелость европейцев ослабевает на глазах. Остается Франция, возможно еще Великобритания. Поэтому коалиция стран НАТО на самом деле не существует. И Россия будет продолжать", – говорит Ришу.

Французский военный добавил, что опасные пролеты самолетов в исключительной экономической зоне случались еще во времена холодной войны. Тогда самолеты НАТО сопровождали советские борта относительно "вежливо". Однако сейчас ситуация другая. Российские МиГ-31 могут нести ракеты "Кинжал", дальность которой достигает 2 тысяч километров. К тому же, она может нести ядерное оружие:

"Итак, они нарушали воздушное пространство в течение 12 минут. Таким образом они нам говорят: Балтика также принадлежит нам".

После того, как нейтральная Финляндия и, особенно, Швеция вступили в НАТО, Россия пытается утвердиться на северном фасаде Европы, считает Ришу. В Москве чувствуют, что "теряют контроль над Балтикой, и поэтому это делает их очень-очень нервными".

"Они и в дальнейшем будут провоцировать, чтобы подтвердить свое право на навигацию, воздушное пространство и так далее. И поэтому я сейчас не очень оптимистичен. Думаю, НАТО не сделает ничего большего, чем то, что делает сегодня. Только декларации и осуждение. Поэтому это предупреждение останется без наказания", – резюмировал Николя Ришу.

Провокации России в Европе

На днях российские самолеты МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там 12 минут. Из-за этого Таллинн активировал 4 статью НАТО и вызвал посла РФ. В России же утверждают, что якобы ничего не нарушали.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия осуществляет такие провокации из-за того, что не может достичь значительных результатов на поле боя в Украине. Кроме того, таким образом Москва пытается послать сигнал НАТО, добавил дипломат.

