Для женщины прическа - это один из инструментов уверенности.

Некоторые люди считают, что "омолодить" внешность помогают только косметика и соответствующие процедуры. Эксперты утверждают, что визуально "откатить" время на несколько лет способна и правильная прическа.

Как пишет City Magazine, прическа формирует лицо, отражает характер и часто создает первое впечатление. Именно поэтому неправильный выбор может подчеркнуть усталость, морщины и добавить лишние годы. Психологи и стилисты считают, что волосы - один из самых быстрых способов освежить вид.

Вот семь главных причесок 2025 года, которые, по словам стилистов и исследований, делают женщин моложе:

1. Боб

Классический боб до подбородка поднимает взгляд вверх и смягчает черты лица. Его не случайно любят знаменитости - он отвлекает внимание от морщин и подчеркивает глаза и губы. Итальянский боб 2025 года добавляет элегантности благодаря минимальным слоям и структурированной форме. Стилисты советуют светлые пряди для сияния и более темный тон для контраста.

2. Слоистый боб

Для средней длины идеально подойдет слоистый боб. Короткие слои сверху и более длинные снизу создают объем и движение, что особенно актуально для тонких волос после 40. Этот стиль подчеркивает скулы и смягчает квадратную форму лица, оставаясь бессмертной классикой для женщин 50+.

3. Пикси

Смелый короткий пикси с текстурой выделяет скулы и глаза. Как у Эммы Уотсон, такая стрижка "поднимает" лицо и делает его свежим. Для женщин 60+ подойдет пикси с мягкими волнами.

4. Баттерфляй-кат

Длинные слои, как крылья бабочки, добавляют объема и движения без тяжести волос. Стилисты отмечают универсальность этой прически, поскольку она создает эффект более густых волос и отвлекает от тонких линий лица.

5. Челка-шторка

Мягкая челка обрамляет лицо и скрывает лоб и линию челюсти, добавляя молодости. Ее носит как Тейлор Свифт, так и множество популярных блогеров. Главное - мягкие, не жесткие линии, чтобы выглядеть свежо, а не строго.

6. Свободные волны

Волнистые волосы до плеч добавляют легкости и объема. Мягкие волны выглядят лучше тугих локонов, не утяжеляют волосы и создают естественное движение. Это легкий, игривый и энергичный и стиль.

7. Шег

Текстурированная, немного небрежная стрижка создает ощущение густоты волос и молодости. Идеальна для тонких волос, легка в уходе и добавляет естественного движения.

Эксперты убеждают, что эти прически дают желаемый эффект не только благодаря своей форме, но и благодаря движению, которое добавляет свежести и подчеркивает черты лица.

