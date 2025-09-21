Никотин делает человека сосредоточенным, но это все равно стимулятор, который вызывает зависимость.

Всем известно, что никотин вызывает зависимость. Однако его все еще употребляют в разных видах - от сигарет до вейпов и пероральных пакетиков. Имеет ли никотин хоть какую-то пользу для организма, объяснили журналисты в статье издания The Еconomist.

Отмечается, что сам по себе никотин менее вреден, чем табак, который содержит никотин естественным образом. Однако, именно никотин тесно связан с тем, почему курильщики не могут бросить курить. Во-первых, они избегают основных симптомов отмены никотина - раздражительности и тревоги. А многие говорят, что курят, чтобы "оставаться сосредоточенным". Это побудило ученых задуматься о том, может ли никотин непосредственно влиять на способность людей мыслить.

Еще в 2010 году исследователи из Национальных институтов здравоохранения Америки объединили результаты 41 исследования когнитивного влияния никотина. Они обнаружили, что доза никотина имела "значительное положительное влияние" на внимание и память. Стимулирование умственной деятельности возникает потому, что никотин является стимулятором. Он побуждает нейроны высвобождать химические вещества мозга, называемые нейромедиаторами, включая дофамин, глутамат, норадреналин и серотонин. Они способствуют бдительности, обучению, памяти и моторному контролю.

Исследования сканирования мозга также показывают, что стимулирующие свойства никотина увеличивают кровоток к частям мозга, участвующим в мышлении, таким как префронтальная кора и таламус.

"С такими убедительными доказательствами пользы, возникает соблазн полагать, что никотин или подобные соединения могут быть даже полезными терапевтическими средствами", - пишут авторы.

Исследование, опубликованное в Nature Medicine в 2017 году, описывало, как никотин устранил умственные нарушения у мышей с вариантом гена, связанным с шизофренией у людей. Это даже считали путем к новым методам лечения. В обзоре, опубликованном в 2023 году, также было обнаружено, что никотин улучшает кратковременную и долговременную память у людей с умственными болезнями.

Но это влияние на химию мозга имеет и тревожную сторону. Возможно, что "регулярное воздействие в критические периоды развития, а именно в утробе матери или в подростковом возрасте, может перепрограммировать мозг неблагоприятным образом".

Поскольку было бы неэтично тщательно проверять эти вещи на людях, ученые ищут информацию в исследованиях на животных, даже если результаты нельзя напрямую перенести. В одном исследовании на крысах ученые обнаружили, что воздействие никотина в подростковом возрасте привело к тому, что животные стали более импульсивными в дальнейшей жизни и продемонстрировали неспособность обращать внимание на визуальные раздражители. В другом исследовании было обнаружено, что крысы-подростки, подвергшиеся воздействию никотина, позже демонстрировали тревожное и депрессивное поведение. Подобные результаты были обнаружены у мышей, подвергшихся воздействию в утробе матери.

А никотин действительно вызывает зависимость. Дофамин, который он стимулирует, особенно в области мозга, называемой nucleus accumbens, активирует сеть вознаграждения мозга, создавая приятное ощущение, которое, когда исчезает, вызывает желание снова принять никотин.

Среди психоактивных препаратов такая ситуация не является уникальной, отметило издание. Авторы привели в пример алкоголь и кофеин, которые также могут вредить развитию мозга, но при этом приносить определенную пользу взрослым.

Напомним, что недавно ученым в ходе исследования поведения мышей удалось впервые составить карту мозга млекопитающих в процессе принятия решений. Они обнаружили, что в момент принятия решения задействованы сотни участков мозга, а не один или два, как считалось ранее. Ученые сделали вывод, что принятие решений широко распределено по всему мозгу и в нем задействованы области, которые ранее считались не вовлеченными в этот процесс.

