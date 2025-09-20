Девочка уже пошла по стопам своих родителей.

Известный украинский хореограф Евгений Кот ошеломил достижениями своей дочери. Девочке едва исполнился год, а она уже пошла по стопам своих родителей.

В своем блоге в Instagram танцовщик поделился достижением своей доченьки Лели. Как оказалось, девочка уже активно осваивает танцы.

Евгений выложил видео в stories, на котором ярко видно, как девочка пытается повторить движения тренера. Вместе с мамой, танцовщицей Натальей Татаринцевой они посетили кружок по балету.

Звездный отец очень эмоционально воспринял этот момент и признался, что уже планирует купить фэмили лук для себя с дочкой.

"Наталья прислала мне это видео и довела меня до слез! Как вернутся, пойду с малышкой выбирать совместный танцевальный лук", - написал Женя.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева - дети

Евгений Кот с женой Натальей Татаринцевой долго не могли иметь детей. Врачи даже ставили им диагноз бесплодие.

Супруги долго работали над этим и даже были готовы попробовать искусственное оплодотворение. Однако, когда они совсем отпустили ситуацию, то узнали, что ждут дочь.

Девочку назвали Леля. В июле она отметила свой первый день рождения. В честь этого родители покрестили малышку и поделились трогательными фотографиями с поклонниками.

