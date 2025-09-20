Девушка живет в Америке.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой рассказала подписчикам, что стала жертвой кражи в Нью-Йорке.

Маша Полякова сообщила в своем Instagram-аккаунте, что посетила город еще три недели назад. Как именно произошла кража - неизвестно, однако в результате этого девушка осталась без наушников:

"Дорогие, у меня есть история. Три недели назад я была в Нью-Йорке, и у меня украли мои AirPods. Я просто знала, что совсем скоро выйдут новые, поэтому решила три недели пожить без наушников. Это было очень сложно - чуть не умерла...".

Девушка отметила, что как музыканту ей было очень трудно остаться без наушников, но она дождалась, когда в продаже появится новая модель. Маша добавила, что очередей почти не было, поэтому ей удалось купить их достаточно быстро.

Напомним, ранее Оля Полякова рассмешила подписчиков сообщением, в котором старшая дочь просит ее о финансовой помощи.

