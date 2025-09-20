Также генерал прокомментировал ядерные угрозы Путина.

Для достижения мира в Украине нужно прекращение огня. И российский диктатор Владимир Путин знает, что если он пойдет на этот шаг, ему будет трудно возобновить боевые действия.

Такое мнение высказал специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, генерал Кит Келлог в интервью лорду Майклу Эшкрофту. Он добавил, что для него лично лучшим вариантом является прекращение огня, но Трамп хочет получить мирное соглашение. Однако достичь этого будет трудно.

"Путин не хочет этого пока что. Путин думает, что сможет победить военным путем – я не считаю, что это так", – продолжил он.

Келлог добавил, что Россия почти полностью оккупировала Луганскую область – примерно 98% ее территории. Сейчас Москва хочет захватить всю Донецкую область. Однако, по его мнению, Украине не нужно отдавать врагу свои территории, поскольку если из них выйти, вернуть обратно будет очень трудно.

"В конфликте в Украине есть моральная часть, которую люди упускают. Это добро против зла. И на это надо смотреть так. Путин – не хороший парень. Некоторые вещи, которые он сделал – абсолютно жестокие, они ужасны. [...] Думаю, если Украина выйдет из этого в хорошей форме – и я думаю, она это сделает – я смогу быть спокойным", – добавил спецпосланник Трампа.

По словам Келлога, сейчас канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Хотя еще несколько лет назад так не было.

Кроме того, генерал прокомментировал ядерные угрозы Путина.

"Путин говорит это, потому что это пугает людей – "Я ядерная сила". Ну и что? На нашей стороне три – Франция, Великобритания и США", – отметил Келлог.

Война в Украине: это стоит знать

Издание Bloomberg пишет, что российские захватчики продолжат наносить удары по объектам энергетики в Украине из-за бездействия президента США Дональда Трампа. Утверждается, что сдержанность Вашингтона подбадривает Кремль вести изнурительную войну.

Между тем бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия пытается послать НАТО предупреждение, осуществляя провокации, которые произошли в течение последних дней.

