Девушка заявила, что наконец-то чувствует себя счастливой.

Бывшая жена известного телеведущего и шоумена Владимира Остапчука, Кристина Горняк намекнула на новые отношения. На одном из кадров волонтер засветила своего вероятного бойфренда.

Кристина не часто делится личным, но на этот раз сделала исключение. В своем блоге в Instagram девушка показалась со своим новым избранником.

На видео, которое Горняк опубликовала в stories, можно заметить ее в автомобиле. Блогерша улыбается, а в это время к ее лицу прикасается рука незнакомца. Кристина решила пока не рассекречивать личность мужчины, но оставила загадочную подпись:

"По-настоящему красота девушки в ее глазах, которые счастливы".

Кристина Горняк пока что не раскрывает всех деталей новых отношений, но намекнула на свои чувства. Она дала понять, что сейчас полна энергии и гармонии. Недавно девушка ответила на вопрос подписчиков, действительно ли у нее появился новый возлюбленный.

"Как только буду готова поделиться своими ощущениями всего, сразу узнаете. А пока, конечно, вы можете наблюдать, как от меня излучается энергия и тепло", - написала она.

