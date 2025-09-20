Столице инков Мачу-Пикчу угрожает опасность из-за споров за перевозку туристов в Перу

Власти Перу не могут обеспечить достойное содержание культурного наследия, и могут потерять свое чудо света.

Знаменитая столица древних инков Мачу-Пикчу, что находится в Перу, может потерять свое звание одного из новых семи чудес света. Фонд, который организовал награду в 2007 году, выступает за ее отмену, ведь власти Перу не могут обеспечить прозрачное управление культурным наследием и безопасность туристов, пишет ІптеІІіпеѕѕ.

18 лет назад Мачу-Пикчу получил этот титул благодаря швейцарскому фонду New7Wonders. 7 июля 2007 года сто миллионов людей голосовали онлайн и с помощью текстовых сообщений, выбирая новые чудеса света. В итоге Мачу-Пикчу присоединился к таким достопримечательностям, как Великая Китайская стена и Тадж-Махал, в новом мировом рейтинге. Эта награда быстро стала маркетинговым инструментом, который увеличил доходы Перу от туризма, закрепив за цитаделью инков статус главной достопримечательности страны.

Согласно данным Министерства культуры Перу, после включения Мачу-Пикчу в перечень новых чудес света количество посетителей резко возросло. Если в первой половине 2007 года достопримечательность посетили чуть более 400 тысяч человек, то в первой половине 2025 года - почти 860 тысяч. А за первую часть 2019 года - почти 889 тысяч человек.

Мачу-Пикчу функционирует как "якорь" южного туристического маршрута Перу, стимулируя активность в регионах Куско, Пуно, Арекипи и Мадре-де-Диос.

Этот успех сейчас под угрозой. 13 сентября New7Wonders опубликовал официальное предупреждение о том, что самый известный объект Перу больше не соответствует необходимым стандартам сохранения и управления культурным наследием, чтобы сохранить свое место в списке.

В заявлении указано, что неконтролируемый массовый туризм, нерегулярная практика продажи билетов, рост цен, недостаточное транспортное обслуживание и постоянные социальные конфликты являются основаниями для пересмотра статуса Мачу-Пикчу.

Ни один другой объект среди семи чудес света не сталкивался с таким предупреждением. ЮНЕСКО также неоднократно отмечала, что уровень посетителей превышает утвержденные лимиты, и выражала обеспокоенность относительно слабых структур управления.

Между тем доступ туристов становится все более ненадежным. В январе 2024 года вспыхнули протесты после того, как Министерство культуры передало продажу билетов частной фирме Joinnus. Демонстрации заставили компанию отказаться от этой деятельности. А совсем недавно железнодорожное сообщение, единственный эффективный способ добраться до Агуас-Кальентес, было приостановлено на фоне демонстраций. Тысячи людей остались в затруднительном положении. Поврежденные пути и блокады заставили туристов искать альтернативные маршруты, часто им приходилось переплачивать за еду на ночлег, в опасных условиях добираться пешком до точки сбора. Несколько туристов, которые переживали стресс, заверили СМИ, что никогда не вернутся в Перу в таких условиях.

В основе кризиса лежит спор на автобусные перевозки между учреждениями Перу. Споры между конкурирующими группами и обвинения в коррупции переросли в насильственные протесты и споры с полицией. Переговоры, проводившиеся Министерством внешней торговли и туризма привели лишь к краткосрочным договоренностям, а общие вопросы остаются нерешенными.

Беспорядки уже сильно ударяют по экономике Перу. Торговая палата Куско оценивает потери в 15,8 млн долларов США в 2025 году из-за отмены поездок и снижения спроса. По некоторым оценкам, каждый день беспорядков будет стоить региону до 3 млн долларов потерянного дохода. Больше всего пострадали ремесленники, гиды и малый бизнес.

Несмотря на серьезность предупреждения, национальное правительство преуменьшило угрозу. Министерство культуры утверждало, что только ЮНЕСКО имеет мандат классифицировать объекты всемирного наследия, отмечая, что Мачу-Пикчу пока не входит в официальный список "Всемирное наследие под угрозой". Такая позиция свидетельствует о том, что чиновники придают мало веса New7Wonders, хотя эта награда была центральной в туристическом маркетинге Перу в течение почти двух десятилетий.

С момента внесения Мачу-Пикчу в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году, цитадель стала одновременно культурным символом и экономическим двигателем. Ее повышение в 2007 году до статуса одного из новых семи чудес света добавило ей глобального маркетингового преимущества, что привело к устойчивому росту количества иностранных туристов. Потенциальная потеря этого признания ознаменовала бы не только символический регресс, но и ощутимый экономический удар, ослабляя конкурентные позиции Перу на международном туристическом рынке.

Напомним, что в сентябре почти тысяча туристов оказались заблокированными возле Мачу-Пикчу из-за задержки в железнодорожном сообщении из-за протестов. При этом протестующие не просто заблокировали, но и перерыли железнодорожные пути, требуя прозрачности в распределении квот на перевозки. Властям пришлось эвакуировать туристов.

