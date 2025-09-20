Звезды знают друг друга более 20 лет.

Ведущая Маша Ефросинина и актриса Катя Кузнецова ошеломили поклонников историей своего знакомства. Как оказалось, они знают друг друга больше 20 лет.

Во время интервью Екатерины Ефросининой звезды вспомнили, как впервые встретились. Журналистка отметила, что не планировала озвучивать это, но Кузнецова была на ее свадьбе с Тимуром Хромаевым. Тогда Кате было всего 17 лет и она пришла на праздник с родителями.

"Почему ты была на моей свадьбе? Объясню, потому что мой свекор очень сильно дружил с твоим папой. Это была компания Кузнецовы, Михайличенко, Хромаевы, вся спортивная туса. Я на них тогда тоже смотрела, как на какую-то элиту невероятную, но как они умели гулять. И наша свадьба... Мне тогда она казалась, что мы делаем это для друзей моего свекра", - вспомнила Маша.

Актриса добавила, что действительно тогда на праздновании собралось много людей и она с нетерпением ждала, чтобы также там побывать. Поскольку семья Хромаевых были друзьями ее семьи, в частности папы-футболиста, девушка не могла пропустить это событие.

Катя также вспомнила, насколько хорошо в своем детстве дружила с мужем Ефросининой.

"Нет, ну было невероятное количество людей, я помню эту дачу и мы там часто бывали. И когда Тимурчик был еще... Ну, если бы он был взрослее, конечно, меня, но я всегда называла его своим братом, потому что мне всегда не хватало или сестры, или брата. И мне его мама Алла говорила: "Пусть он будет твоим братом". И он был таким наставником моим. Поэтому мы там проводили очень много времени. Сколько этих гулянок было", - сказала она.

В том же интервью Екатерина Кузнецова рассказала, что поспособствовало ее разрыву с мужем-россиянином.

