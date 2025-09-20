Европейские лидеры обеспокоены тем, что официальные лица США продвигают к власти правоцентристские партии.

За несколько месяцев, прошедших с момента вступления Трампа в должность, многие представители администрации заявили о своей поддержке правых партий практически во всех странах Европы, включая Великобританию, Чешскую Республику, Францию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Румынию, Словакию и Испанию.

Как пишет The New York Times, в результате некоторые европейские лидеры и чиновники считают, что американцы стремятся заменить правительства левоцентристов и правоцентристов коалициями крайне правых, разделяющими их представления о нации, религии, гендере и культурных ценностях.

Они ссылаются не только на вмешательство США в выборы, но и на встречи союзников Трампа с европейскими законодателями-единомышленниками; их попытки подорвать европейские нормы; их вмешательство в дела Гренландии и нападки на французские и румынские суды за решения, принятые против крайне правых кандидатов в президенты.

Европейские чиновники признали, что Трамп и его советники могли свободно критиковать их мировоззрение и другие предполагаемые недостатки. Однако они заявили, что считают открытое вмешательство чиновников Трампа во внутреннюю политику нарушением норм, принятых среди союзников.

Европейские лидеры, публично льстящие Трампу и Вэнсу, втайне возмущены их вмешательством во внутренние дела, заявил в комментарии NYT высокопоставленный европейский чиновник.

Бывший директор исследовательской группы Chatham House Робин Ниблетт заявил: "Вэнс и его последователи считают, что находятся в авангарде революции в западной идентичности, стремящейся к истинной, то есть к иудео-христианскому Западу, который размывается и подрывается бессмысленной новой нормой, насаждаемой самокритичными элитами. Так что да, они стремятся к смене режима в Европе".

Правые партии в Европе и Украина

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что украинские беженцы в Германии получают гражданское пособие Bürgergeld "несправедливым образом" и призвал их вернуться домой.

А лидер популистской партии ANO, лидирующей в опросах перед октябрьскими парламентскими выборами в стране, Андрей Бабиш заявил, что снарядная инициатива обходится слишком дорого налогоплательщикам, и пообещал ее отменить после прихода к властми.

