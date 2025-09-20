Чем больше людей покидают свою страну - тем хуже это для нее, считает экс-министр.

Украине, возможно, придется открывать границы для трудовых мигрантов из Азии, ведь большое количество активного населения выехало за границу. Такое предположение озвучил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает канал Новости.Live.

По его словам, выезд населения за границу на фоне войны - "для людей это хорошо", но "для государства это плохо".

"Чем больше людей покидают свою страну - тем хуже это для страны. Тем более, что у нас останется очень много стареньких людей, непродуктивных, повышать пенсионный возраст будет чрезвычайно трудно. Потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст", - пояснил экс-министр.

Видео дня

В то же время, подчеркнул он, рассчитывать следует "только на тех, кому эта страна нужна и кто готов ее восстанавливать", и такие люди всегда будут, хоть их и меньшинство.

Впрочем, по мнению Кулебы, "ничего хорошего у нас в плане населения не будет", ведь Украина "в неактивной динамике", которая и до войны "была худшей в Европе".

"Поэтому, возможно, нам придется открывать страну для мигрантов. Бангладеш, Непал, Индия, Филиппины, Вьетнам с удовольствием приедут. Впереди - тяжелые времена. Но я спокоен, потому что вижу, что в стране достаточное количество людей, которым она нужна", - добавил он.

Демографическая ситуация в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, уже не захотят возвращаться в Украину беженцы, которые работают в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии. Такое мнение высказал доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий. Первыми же, по его словам, как только будет отменено военное положение, начнут возвращаться украинцы из соседних стран - Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы.

Также сообщалось, что в этом году в школах Украины на 62 тысячи меньше первоклассников, чем в прошлом году. Нардеп, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак говорит, что причины этого очевидны - это падение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения России.

Как отмечал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, большинство молодых украинцев не вернется из-за границы. "С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет достаточного количества парней? Они поедут в Европу. И то, что сейчас девушки здесь будут получать образование, не гарантирует, что они в будущем захотят здесь работать", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: