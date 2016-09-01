Дело против экс-чиновника "Укрзализныци", устроившего ДТП с участием журналиста, передали в суд

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, действия виновника ДТП квалифицированы по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Федорко произошло в Киевской области 3 июля. Он в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 въехал в автомобиль известного журналиста Левина, в котором он ехал вместе с женой и двумя малолетними детьми.

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В результате ДТП жена журналиста и один из его сыновей получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. По факту ДТП было начато уголовное производство.

За совершение этой аварии Федорко был уволен с должности директора с грузовых перевозок и логистики «Укрзализныци».