ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": появились видео с места происшествия
16:39, 04 июля 2016Общество
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В сети появились видео с места аварии с участием сотрудника "Укрзализныци" Иваном Федорко, который вьехал в автомобиль журналиста Максима Левина.
Чиновник "Укрзализныци" спровоцировал ДТП / Фото LB.ua
В результате происшествия сильно пострадали жена и сын фотокорреспондента Левина: у женщины перелом предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные ушибы.
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Аналогичные травмы, за исключением перелома предплечья, получил и малолетний сын Левина.
Как сообщал УНИАН, 3 июля по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Максима Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.
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