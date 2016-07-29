В Запорожье гражданка Германии совершила самосожжение

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций, 28 июля в 2:40 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что возле автовокзала по проспекту Соборному горит киоск. "Во время локализации пожара возле киоска был обнаружен обгоревший труп неизвестной женщины. Выявленные в ходе досудебного расследования видеоматериалы с регистраторов и камер наблюдения свидетельствуют: женщина свела счеты с жизнью самостоятельно», - сообщили в полиции.

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По данным правоохранителей, в ходе досудебного расследования полицейские установили, что погибшая - 36-летняя гражданка Германии. Женщина прибыла в Запорожье за неделю до трагедии. 27-го июля вечером вышла из отеля в неизвестном направлении.

На сегодняшний день, в результате опроса свидетелей и просмотра записей камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, установлено, что около двух часов ночи на автозаправочной станции возле автовокзала женщина приобрела в канистру, которую имела при себе, 5 литров бензина.

«Зафиксировано, что на АЗС она находилась одна, без посторонних лиц, а чуть позже один из видеорегистраторов зафиксировал, как женщина подходит к киоску, после чего там вспыхивает пламя», - сообщили в полиции.

В настоящее время устанавливается цель приезда иностранки в Украину и мотивы совершения ею самоубийства.