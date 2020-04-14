В Житомирской области полиция расследует обстоятельства масштабного пожара, во время которого сгорело 27 построек (фото)

Один из спасателей, гасивших пламя, попал в реанимацию.

В Романовском районе Житомирской области после масштабного пожара, во время которого сгорело 27 построек, полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 13 апреля около 14 часов в Романовское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Борятина горит сухая трава на значительной площади.

В тушении пожара вместе с пожарными участвовали также работники правоохранительных органов, лесоводы, жители Борятина и соседних населенных пунктов. Медицинская помощь понадобилась пожарному, которого с признаками отравления угарным газом доставили в больницу.

Обстоятельства на месте происшествия выясняла следственно-оперативная группа полиции. Предварительно, что из-за порывов ветра пламя от сухостоя за селом перекинулось на деревянные постройки в самом селе. При осмотре сгоревшей территории всего в 10 га специалисты обнаружили, что огонь повредил деревья, лесополосы и 27 построек в селе, из которых 16 - нежилые помещения и 2 – жилые дома. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Причины возгорания и обстоятельства пожара устанавливаются.

В с. Борятин в течение ночи для контроля ситуации работали наряды спасателей и полицейских.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Житомирской области спасателям удалось ликвидировать пожар, который от сухой травы перекинулся на дома. В 13:20 в результате сильных порывов ветра огонь фронтом 500 м распространился в населенный пункт Борятин и охватил 27 построек, расположенных на одной улице возле поля.