На Киевщине мужчина зарубил свою мать топором - полиция

Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения.

В селе Жердова Броварского района (Киевская область) во дворе частного дома 36-летний мужчина убил родную мать, нанеся ей удары топором по голове.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в Киевской области.

От полученных травм 60-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Соседи, которые стали свидетелям жестокого конфликта, вызвали полицию. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория полиции Киевской области.

"36-летнего нападавшего задержали на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Топор изъяли следователи в качестве вещественного доказательства", - говорится в сообщении.

Мужчине было объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.