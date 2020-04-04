В Черновцах в результате стрельбы погиб молодой мужчина
20:04, 04 апреля 2020Происшествия
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В полиции устанавливают личность убийцы
Полиция осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей преступления \ facebook.com/mvs.gov.ua
В Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, сегодня, 4 апреля, на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение местному жителю.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер. Полиция осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев преступления и разыскивает нападавшего.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). За совершение такого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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