В Одесской области на границе с Молдовой обнаружили трубопровод для контрабанды спирта

Полиэтиленовую трубу проложили от линии государственной границы под водой и землей в направлении частного дома.

В Одесской области на госгранице с Молдовой правоохранители обнаружили трубопровод для контрабанды спирта.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы (ГПС), 1 апреля в Раздельнянском районе во время обследования местных водоемов пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с водолазами Одесского отряда морской охраны обнаружили трубопровод.

Как отмечается, 500 метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей в направлении частного дома.

«Предварительно - указанную магистраль злоумышленники использовали для незаконного перемещения спирта с территории непризнанного Приднестровья в Украину», - сообщили в управлении.

О данном факте сообщено в Главное управление ГПС в Одесской области. Проводятся мероприятия по установлению подозреваемых.