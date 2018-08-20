В Одессе разоблачили подпольный алкогольный цех, изъято более 7 тысяч литров суррогата (фото)
В Одессе правоохранители выявили цех по незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции и изъяли более 7000 литров опасного алкоголя.
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Как сообщается на сайте Прокуратуры Одесской области, правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного изготовления алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и незаконного сбыта этих товаров (ч. 3 ст. 204 УК Украины).
В ходе расследования сотрудники прокуратуры совместно с ГФС обнаружили цех по незаконному изготовлению фальсификата и склад, где хранили нелегальную алкогольную продукцию.
«В ходе обысков в нежилых помещениях правоохранители изъяли более 7000 литров спирта и готовой спиртовой смеси, ароматизаторы и оборудование для производства алкоголя», - указано в сообщении.
По данным следствия, опасный алкоголь в дальнейшем реализовывался через торговые объекты на территории Одессы.
Изъятую продукцию направили на экспертизу. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
В мае сообщалось, что в городе Борисполь Киевской области в результате отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек, еще один пострадал.