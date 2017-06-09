В Одесской области у местного жителя изъяли арсенал оружия и наркотики

В Одесской области у местного жителя сегодня изъяли арсенал оружия и наркотики.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, спецоперация проводилась полицией совместно с прокуратурой и сотрудниками кинологической службы Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Во время обыска в домовладении 49-летнего жителя районного центра Беляевка обнаружили и изъяли 4,5 кг марихуаны, более 30 кустов конопли, 2 кг семян мака, а также средства и прекурсоры для изготовления наркотических веществ - растворитель, аммиачный спирт, шприцы, стеклянные колбы и пр.

Читайте такжеПсихотропные мишки: в Киеве перекрыли канал поставки наркотиков (фото)

Кроме того, у него изъяты: 2 ружья и 2 пистолета - «Наган» и «Зораки», переделанные под огнестрельные, а также - 28 боевых патронов.

Наркотики и оружие направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.