В Киеве мужчина разбил дверь троллейбуса после недопуска в салон: на него составили админпротокол

Пассажиру не понравился отказ водителя нарушать лимит на количество людей в салоне.

В Киеве неизвестный мужчина, несмотря на установленный запрет, сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находилось 10 человек, а на отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в Печерском районе на улице Московской.

"Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управление полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу", - говорится в сообщении.

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По словам начальника ГУ Нацполиции Киева Андрея Крищенко, правоохранители продолжают обеспечивать контроль за соблюдением ограничений во время карантина, в том числе в части, касающейся нарушений пассажирских перевозок.

"Поэтому полиция еще раз призывает граждан ответственно относиться к установленным правилам карантина, ведь в случае несоблюдения противоэпидемических мероприятий и выявления нарушений сотрудники полиции будут незамедлительно принимать меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Харькове разъяренные пассажиры разбили стекло в трамвае.