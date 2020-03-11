В Одесской области пьяный пассажир сломал нос водителю междугородного автобуса

Водитель, получивший черепно-мозговую травму, госпитализирован.

В Подольском районе Одесской области пассажир избил водителя, управлявшего маршрутным автобусом.

Читайте такжеТребовал миллион долларов и вертолет: в Одессе к 12 годам приговорили захватчика ломбарда

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в пассажирском автобусе междугородного сообщения.

Установлено, что пребывавший в нетрезвом состоянии 23-летний пассажир – житель села Нестоита – устроил ссору со своей супругой в автобусе прямо во время движения.

Водитель потребовал, чтобы молодой мужчина прекратил нарушать общественный порядок и не мешал другим пассажирам. После этого пассажир подошел к водителю и начал бить кулаками в лицо.

В результате, потерпевший получил перелом костей носа и черепно-мозговую травму, он госпитализирован в хирургическое отделение города Подольск.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).