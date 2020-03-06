В Одессе суд отпустил воспитательницу приюта, в котором истязали детей

Ей избрали меру пресечения в виде личного обязательства, которая будет действовать на протяжении 60 дней.

Малиновский районный суд Одессы сегодня отпустил под личное обязательство воспитательницу коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»), в котором в 2019 году истязали детей.

Читайте такжеВ Одессе вручено подозрение двум воспитателям приюта, в котором истязали детейКак сообщили УНИАН в суде, в райсуд поступило ходатайство о применении меры к воспитательнице, которая подозревается в неисполнении (или ненадлежащем исполнении) своих служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Отмечается, что 6 марта в начале заседания прокурор заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме с целью неразглашения сведений, унижающих честь и достоинство малолетних, которые проходят по делу в качестве потерпевших.

Выслушав мнение участников процесса, суд удовлетворил данное ходатайство, а также прошение о применении меры пресечения в виде личного обязательства.

Данная мера, предполагающая ряд ограничений для подозреваемой, будет действовать на протяжении 60 дней.

Сама подозреваемая утверждает, что ни в чем не виновна, что ей приходится работать «со сложными детьми», которые «много лгут».

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (бывший приют «Свитанок»).

В частности, по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2019 года Малиновский райсуд Одессы избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сотруднику охранного агентства «Центр», который подозревается в истязании воспитанников.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта– девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива.

О данном факте сразу стало известно воспитателю заведения, которая вызвала сотрудников охранного агентства. Один из них решил наказать малолетних и приказал мальчику найти использованный им презерватив, после чего заставил детей разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, принудил их жевать несколько минут части использованного средства контрацепции.

В дальнейшем, сотрудник охранного агентства приказал детям зайти в душевую комнату, где бил ремнем и пр. В феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор охраннику – лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года.

2 марта прокуратура сообщила о подозрении двум воспитателям «Свитанка», которым инкриминируют ч. 1 ст. 137 (неисполнении или ненадлежащем исполнении профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.