В Запорожье сообщали о взрыве на "Мотор Сичи": в ГСЧС заявили о разрушении ограждения
В Шевченковском районе Запорожья из-за естественных процессов разрушилась кирпичная конструкция завода «Мотор Сич» на территорию частного домовладения, расположенного поблизости.
Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели прибыли по вызову и убрали колючую проволоку, чтобы не травмировались люди. Также сообщили администрацию завода о том, что произошло.
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«Утром (8 марта — ред.) будут решать вопрос относительно дальнейших работ по уборке конструкции», — говорится в сообщении.
Перед этим в Запорожье местные издания со ссылкой на активиста Дениса Нечепоренко сообщили о взрывах на заводе «Мотор Сич».
"Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но осколков не видно (там очень темно). Забор разбросан в радиусе 10-15 метров",- сообщил он.