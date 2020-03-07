В Запорожье сообщали о взрыве на "Мотор Сичи": в ГСЧС заявили о разрушении ограждения

На территории завода "Мотор Сич" произошла чрезвычайная ситуация.

В Шевченковском районе Запорожья из-за естественных процессов разрушилась кирпичная конструкция завода «Мотор Сич» на территорию частного домовладения, расположенного поблизости.

Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели прибыли по вызову и убрали колючую проволоку, чтобы не травмировались люди. Также сообщили администрацию завода о том, что произошло.

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«Утром (8 марта — ред.) будут решать вопрос относительно дальнейших работ по уборке конструкции», — говорится в сообщении.

Перед этим в Запорожье местные издания со ссылкой на активиста Дениса Нечепоренко сообщили о взрывах на заводе «Мотор Сич».

"Очевидцы утверждают, что похоже на взрыв, но осколков не видно (там очень темно). Забор разбросан в радиусе 10-15 метров",- сообщил он.