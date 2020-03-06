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В вагоне киевского метро неизвестные взорвали петарду

11:31, 06 марта 2020
Происшествия
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Метро сейчас работает в обычном режиме \ фото УНИАН

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В комментарии УНИАН в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" сообщили, что случилось это сегодня около 10.00. Пострадавших нет.

"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд отправлен в депо, работают правоохранители", - говорится сообщении.

Метро сейчас работает в обычном режиме.

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