В вагоне киевского метро неизвестные взорвали петарду
11:31, 06 марта 2020Происшествия
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Поезд выведен с работы, работают правоохранители.
Метро сейчас работает в обычном режиме \ фото УНИАН
В вагоне киевского метро неизвестные взорвали петарду.
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В комментарии УНИАН в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" сообщили, что случилось это сегодня около 10.00. Пострадавших нет.
"Неизвестные лица использовали петарду в вагоне метро на станции "Вокзальная". Поезд отправлен в депо, работают правоохранители", - говорится сообщении.
Метро сейчас работает в обычном режиме.
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