В киевском метро пьяный пассажир напал на копа (фото)

Пассажир набросился на полицейского после замечания о неадекватном поведении.

На станции метро Контрактовая площадь Киева пьяный мужчина ударил в лицо полицейского после замечания.

Об этом сообщает МВД.

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По словам потерпевшего, ночью 17 января в вестибюль станции зашли несколько пьяных пассажиров. Правоохранитель сделал им замечание, поскольку в таком состоянии пользоваться услугами метрополитена запрещено.

В ответ мужчины начали вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, угрожать. А потом один из них ударил копа в лицо.

За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в метро Киева произошло чрезвычайное событие - пуховик девушки затянуло в эскалатор.