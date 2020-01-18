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В киевском метро пьяный пассажир напал на копа (фото)

15:31, 18 января 2020
Происшествия
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За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы / mvs.gov.ua

Об этом сообщает МВД.

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По словам потерпевшего, ночью 17 января в вестибюль станции зашли несколько пьяных пассажиров. Правоохранитель сделал им замечание, поскольку в таком состоянии пользоваться услугами метрополитена запрещено.

В ответ мужчины начали вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, угрожать. А потом один из них ударил копа в лицо.

За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в метро Киева произошло чрезвычайное событие - пуховик девушки затянуло в эскалатор.

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