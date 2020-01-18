В киевском метро пьяный пассажир напал на копа (фото)
15:31, 18 января 2020Происшествия
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Пассажир набросился на полицейского после замечания о неадекватном поведении.
За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы / mvs.gov.ua
На станции метро Контрактовая площадь Киева пьяный мужчина ударил в лицо полицейского после замечания.
Об этом сообщает МВД.
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По словам потерпевшего, ночью 17 января в вестибюль станции зашли несколько пьяных пассажиров. Правоохранитель сделал им замечание, поскольку в таком состоянии пользоваться услугами метрополитена запрещено.
В ответ мужчины начали вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, угрожать. А потом один из них ударил копа в лицо.
За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал УНИАН, в метро Киева произошло чрезвычайное событие - пуховик девушки затянуло в эскалатор.
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