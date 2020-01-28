В переходе метро в Киеве умер мужчина

Прохожие и продавцы из ближайших торговых точек пытались реанимировать мужчину.

В Киеве в подземном переходе на станции метро "Харьковская" умер мужчина.

Об этом сообщают «Надзвичайні новини».

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Инцидент произошел днем во вторник, 28 января. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо и он упал. По предварительным данным, у него случился инфаркт. Люди, которые находились в переходе, вызвали "скорую" и бросились оказывать ему помощь.

Прохожие и продавцы из ближайших торговых точек пытались реанимировать мужчину и около 15 минут делали ему непрямой массаж сердца, пока не приехали медики.

При этом мужчина на некоторое время пришел в себя и начал дышать, но потом снова потерял сознание.

Как сообщал УНИАН, на станции метро Контрактовая площадь Киева пьяный мужчина ударил в лицо милиционера после замечания.