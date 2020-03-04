На Волыни при пересечении границы задержан агент российской разведки

Разведчиком оказался бывший украинский военнослужащий, которого завербовали спецслужбы РФ. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами.

В Волынской области сегодня при пересечении государственной границы правоохранители задержали агента Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Волынской области, завербованный российскими спецслужбами человек выполнял задание по сбору и передаче сведений о военных объектах, которые дислоцируются на Волыни, и об участниках АТО/ООС.

К выполнению этих задач он привлек еще троих пророссийски настроенных жителей Волынской области.

Продолжаются следственные действия - обыски по месту жительства участников агентурной сети.

Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении государственной измены (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником Генштаба РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганской области. Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о выполнении разведывательных задач.

Как отметили в СБУ, в соответствии с инструкциями российской спецслужбы, агентурная сеть была выстроена по четкой иерархии, а ее участники соблюдали повышенные меры конспирации.