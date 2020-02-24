В Днепре объявили подозрение полицейскому, попавшемуся на вымогательстве взятки

По данным следствия, правоохранитель требовал деньги от представителя коммерческой структуры в сфере торговли продуктами питания.

В Днепре объявлено о подозрении начальнику следственного отделения одного из райотделов Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, причастного к получению 250 тыс. грн неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. По данным следствия, правоохранитель требовал деньги от представителя коммерческой структуры в сфере торговли продуктами питания.

«За 250 тысяч гривен полицейский «гарантировал» предпринимателю закрытие уголовного производства, начатого в отношении него за нарушение санитарных правил и норм", -говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц Днепра согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса после получения всей суммы взятки.

Фигуранту уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом").

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась совместно с Центральным аппаратом Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.