В Киеве следователь полиции попался на взятке в 24,5 тысяч гривень

Полицейский вымогал у гражданки тысячу долларов за непривлечение ее к уголовной ответственности по факту получения последней кредита в магазине по поддельному паспорту.

В Киеве при получении взятки в размере 24,5 тыс. грн задержан следователь полиции.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, задержание следователя Оболонского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве произошло 11 февраля.

По предварительной информации, 28-летний полицейский требовал у гражданки тысячу долларов за непривлечение ее к уголовной ответственности по факту получения последней кредита в магазине по поддельному паспорту.

В ходе контроля за совершением преступления следователя задержали «на горячем» во время получения 24, 5 тыс. грн неправомерной выгоды.

На сегодняшний день решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и об избрании меры пресечения.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.