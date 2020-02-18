Харьковские патрульные отказались от 7 тысяч гривень взятки
12:54, 18 февраля 2020Общество
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Взятку им предложил пьяный водитель с поддельными документами на автомобиль.
Патрульные отказались от взятки \ фото УНИАН
В Харькове на проспекте Тракторостроителей патрульные остановили ВАЗ, за рулем которого находился пьяный водитель. Документы на автомобиль у мужчины оказались с признаками подделки, и водитель попытался дать взятку полицейским.
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Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, после отказа водитель бросил деньги на сиденье патрульной машины. Как выяснилось, бросил он туда 7 тыс. грн.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и составили на водителя админпротокол.
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