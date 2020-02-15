Иран не будет отдавать "черные ящики" с самолета МАУ - глава МИД

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Ирану необходима помощь западных стран, чтобы расшифровать информацию с бортовых самописцев украинского самолета, сбитого 8 января.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявляет, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

Об этом Зариф сказал в эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC News.

Глава МИД Ирана признал, что его страна не имеет возможности расшифровать информацию с бортовых самописцев украинского самолета, сбитого 8 января. В то же время он отметил, что Иран не будет передавать их другим странам.

Зариф заявил, что, согласно международным авиационным нормам, Иран имеет право возглавлять расследование сбития самолета. При этом он отметил, что Ирану необходимы определенное программное обеспечение и дополнительные экспертные ресурсы из США или других западных стран, чтобы расшифровать информацию с бортовых самописцев.

"Мы обратились за помощью. Почему Соединенные Штаты не помогли нам? Это гуманитарный вопрос. Почему они не передали нам программное обеспечение? Почему они не обеспечили нас экспертными знаниями?", - сказал Зариф.

По его словам, до сих пор существует много неустановленных моментов, касающихся сбития украинского самолета, поэтому Иран хочет "больше других знать, содержание "черных ящиков", узнать, что на самом деле произошло".

Также Зариф сказал, что пока иранские специалисты не пытаются расшифровать данные с бортовых самописцев самолета МАУ.

"Мы не будем трогать "черные ящики" в отсутствии всех заинтересованных сторон", - заверил глава МИД Ирана.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.