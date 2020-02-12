В "Борисполе" установят мемориал памяти в честь погибших в авиакатастрофе в Иране

В Украине создан благотворительный фонд "Безопасное небо" для помощи семьям погибших.

Неравнодушные представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики Украины объединили усилия для создания благотворительного фонда «Безопасное небо» для помощи 11 семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране и строительства мемориала в аэропорту "Борисполь".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Института демократии и развития "Polita" Екатерина Одарченко.

«Мы хотим привлечь внимание к солидарности, что мы все поддерживаем этих украинцев и готовы не только словом, а и деньгами поддержать семьи. Второй момент — это, безусловно, уделить внимание тем темам, о которых мало говорят, в том числе темам безопасности в глобальном плане», - подчеркнула Одарченко.

Присутствующий на конференции президент МАУ Евгений Дыхне выразил благодарность за создание фонда.

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«Хочу сказать, что это очень необычная и очень знаковая гражданская инициатива, и я здесь представляю не столько авиакомпанию МАУ, а 2600 человек коллектива компании. От их имени хочу в первую очередь выразить сочувствие всем родственникам наших коллег, наших товарищей, погибших на этом трагичном борту», - сказал Дыхне.

О целях и приоритетах работы благотворительного фонда «Безопасное небо» рассказала исполнительный директор фонда Анна Мищенко.

«У нас есть несколько целей. Одна из них - это донация средств на установку мемориала в аэропорту "Борисполь". Мы считаем, что этот мемориал нужно установить через год, за этот год мы хотим провести открытый конкурс, привлечь художников к разработке этого проекта, чтобы он устраивал и семьи, и всех причастных к этой катастрофе, и был для нас памятным знаком на много лет», - сказала Мищенко.

Вторым заданием является финансовая помощь семьям погибших. По словам главы фонда, собранные за год средства будут разделены в равных долях между семьями.

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Третьей целью фонда Мищенко назвала привлечение внимания общества к прозрачному освещению процесса расследования на всех его этапах.

Также она подчеркнула, что фонд не планирует привлекать средства физических лиц.

«Мы хотим консолидировать бизнес в Украине для помощи людям, которые оказались в этой истории и в этой трагедии. Мы обращаемся к бизнесу и просим бизнес по логике корпоративной ответственности, по логике солидарности поддержать нас, компанию МАУ и людей, оказавшихся в этой ситуации, и помочь собрать средства», - сказала Мищенко.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.